Киев стал лидером по количеству новых заражений коронавирусом

Об этом сообщил 8 июня мэр столицы Виталий Кличко в Телеграмм

В столице уже 3 490 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За сутки вирус обнаружили у 43 женщин в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин от 21 до 71 лет, и у 4 детей.

Таким образом Киев возглавил антирейтинг регионов страны по новым случаям.

Больше всего заражений в течение воскресенья обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев.

Напомним: в Минздраве констатировали, что Киев и 4 области не готовы к ослаблению карантина.

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