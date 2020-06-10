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Дело МН17: прокуроры на суде представили спутниковые данные и видео

10.06.2020 / 13:43
На заседании суда в Нидерландах, который рассматривает дело о сбитом самолете рейса МН17 и возобновил свою работу 8 июня, прокуроры продолжают представлять свою позицию.

"Очередной блок судебных слушаний в процессе MH17 возобновлен, и мы продолжаем обсуждение и исследование данных радара", - отметил прокурор Тайс Бергер.

Говоря о данных радаров в момент катастрофы самолета в 2014 году, которые, в частности, РФ предоставила международному следствию, прокурор отметил, что в то время в этом районе не были зафиксированы самолеты-истребители.

"Также в этом случае нет выявления ракеты", - отметил он.

Далее прокуроры перешли к обсуждению спутниковых данных, в частности снимков, на которых зафиксирована транспортировка зенитного ракетного комплекса "Бук".

"Есть спутники, которые могут выявить ракету, пущенную с земли. У американцев есть такие типы спутников. После падения MH17 17 июля 2014 года они заявили, что, по их данным, самолет был сбит ракетой", - отметил нидерландский прокурор.

В суде также был продемонстрирован фрагмент выпуска новостей LifeNews за 17 июля 2014 года, в котором говорится о сбитом самолете. Ведущая говорит, что ракетой вроде был сбит Ан-26, но на самом деле это был самолет рейса МН17. Кроме того, были продемонстрированы фрагменты видео с комментариями Павла Губарева и Игоря Гиркина, которые отрицают наличие установки "Бук".

Прокуроры подчеркнули, что были обработаны все возможные версии уничтожения самолета рейса МН17, проведена работа со свидетелями. В частности, они вспомнили Карлоса, который якобы был авиадиспетчером в Украине и якобы видел украинские истребители рядом со взбитым "Боингом".

"Этот человек оказался мошенником, и, по сообщениям СМИ, ему платила Россия", - сказал прокурор.

Напомним, в связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде ограничено. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она происходит на двух языках: на нидерландском и английском.

Заседания назначены с 8 июня по 3 июля, однако не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время авиакатастрофы самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Источник

суд, крушение, Нидерланды, Гаага, MH17
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