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Зеленский о ситуации на Донбассе: у меня "океан информации", поэтому я не сильно реагирую на тех, кто "в озере"

10.06.2020 / 14:14
Люди, критикующие власть за политику и шаги, направленные на прекращение войны на Донбассе и реинтеграцию оккупированных территорий, не владеют достаточном объемом информации обо всей этой ситуации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это – как лабиринт (война на Донбассе – ред.). Но в нем, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно. Мои выводы до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это – озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это – океан! Просто я – в океане. Из–за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из–за того, что я наполнен этой информацией", - сказал он в интервью "Украинской правде" во время поездки в Хмельницкую область 3-4 июня.

Зеленский пояснил, что именно поэтому он не сильно реагирует на информацию "людей, которые находятся в озере". "А глубина – она не такая! Она другая вообще-то. Но цель у нас одна – что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все – украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне – я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте", - указал он.

Зеленский также отметил, что его в решении вопроса с войной на Донбассе не сильно интересуют человеческие качества президента России Владимира Путина.

"Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам. Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи о личном. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей. Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу", - подчеркнул он.

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война, Донбасс, Зеленский
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