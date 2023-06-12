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Трюдо: росія повинна негайно відкликати всі свої збройні сили з території України

11.06.2023 / 10:10
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо переконаний, що завершення війни має ознаменуватися перемогою України, а подальшого миру можна досягти лише на українських умовах.

"Усі ми хочемо, щоб Україна перемогла і щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Ми всі хочемо миру - миру для українців, але миру на українських умовах... Зрозуміло, Канада підтримує ініціативу України щодо справедливого і постійного миру не на умовах територіальної цілісності та суверенітету України", - сказав Трюдо у своєму виступі під час пленарного засідання Верховної Ради України.

Він наголосив, що росія повинна "повністю, негайно і безумовно відкликати всі свої збройні сили з території України".

Трюдо
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