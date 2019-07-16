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Нацсовет: вся предвыборная агитация и теледебаты с 16 июля должны быть на украинском

16.07.2019 / 16:17
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на государственном языке.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"16 июля вступил в силу (за исключением отдельных положений) Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который регулирует функционирование и использование украинского языка в различных сферах общественной жизни. Среди прочего другой закон определяет и требования к материалам политической рекламы, которая распространяется на телевидении, радио, в интернете и печатным способом", - отмечается в сообщении.

В частности, согласно ч.4 ст. 18 этого закона, "материалы предвыборной агитации, которая транслируется на телевидении, радио, размещается на носителях наружной рекламы, распространяется в виде листовок и газет или в сети Интернет, выполняется на государственном языке".

Кроме того, материалы предвыборной агитации, в том числе видеоматериалы о выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, всеукраинские и местные референдумы и их результаты, а также политическая реклама, предвыборная агитация и теледебаты адаптируются для восприятия жестоязычными лицами путем перевода на украинский язык жестов и/или субтитрования на украинском языке с учетом требований, установленных законом.

Согласно части 5 ст. 18 "в порядке и на условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины".

Национальный совет обращает внимание лицензиатов на эти нормы и напоминает телерадиоорганизациям, что они обязаны соблюдать законодательство Украины относительно языка предвыборной агитации во время кампании по внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой Украины 25 апреля этого года и опубликован в газете "Голос Украины" 16 мая. Согласно Заключительных и переходных положений закона он вступает в силу через два месяца со дня его опубликования за исключением отдельных норм.

Источник 

украинский язык, агитация, дебаты, Выборы, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
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