Греческий священнослужитель: Украинский церковный вопрос превращается в проблему непредсказуемых масштабов и последствий

Украинская церковная проблема изначально канонического характера превращается в обширную экклезиологическую проблему непредсказуемых на данный момент масштабов и последствий.

Об этом заявил греческий протопресвитер Анастасий Готсопулос, клирик храма Святителя Николая в городе Патры (Греция), сообщает pravoslavie.ru.

«На основании какого церковного правила автономная Церковь с активной церковной жизнью (тысячи приходов, тысячи монахов и миллионы верующих), которая до сегодняшнего дня признавалась всеми Православными Церквями как единственная выразительница всей совокупности православных Украины, «стирается» с церковной карты, чтобы освободить место для установления «новой» Церкви?

С каких это пор саморукоположенные имеют апостольское преемство?! И, в конце концов, возможно ли, чтобы Православные Церкви признали, что действия и деяния шарлатана, нерукоположенного псевдоепископа являются проводником Божественной благодати в Таинстве священства? Возможно ли, чтобы нерукоположенный рукополагал канонических епископов? С каких пор саморукоположенные имеют апостольское преемство?», - спрашивает протопресвитер.

Он также прокомментировал действия Патриарха Варфоломея.

«В новейшей церковной истории мы впервые встречаемся с тем, как Вселенский патриарх добавляет к «первенству чести» – которое без сомнения признает за ним православная традиция – смысл первенства власти папского типа», - отметил отец Анастасий.

Священнослужитель объяснил, что подразумевает «первенство чести» и «папское первенство».

«Первенство чести: координационная роль во всеправославных отношениях; выражение и исполнение решений, принимаемых соборно Православными Церквями.

Папское первенство власти: папа действует сверхгранично, не только в пределах Римского Патриархата, но во всей Церкви; папа принимает решения доминирующим и независимым образом, порой вопреки мнению Поместных Церквей; остальные епископы обязаны принять папское решение; папское решение не требует одобрения, не оспаривается и не отменяется.

Пожалуйста, скажите мне, что вам напоминают действия Вселенского патриарха по украинскому вопросу? Православное первенство чести или папское первенство власти?», - подчеркивает он.

«И более того: невиданным для Православной Церкви является требование Вселенского патриарха, чтобы он занимался серьезными проблемами Поместных Православных Церквей и имел возможность вмешиваться, нарушая границы всех Церквей Вселенского Православия», - сказал священнослужитель.

Греческий протопресвитер подчеркнул, что «ответственность всех тех, кто будет содействовать или своим молчанием обеспечит возможность утверждения этих папских идей и практик в Православной Церкви, будет велика. Любое попустительство будет вменяться как соучастие».