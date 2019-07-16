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Омбудсмен РФ: в списке россиян, находящихся под следствием в Украине, произошли изменения

16.07.2019 / 16:48
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что за год произошли изменения в списках, по которым они работают с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Об этом Москалькова рассказала во время совместного брифинга с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой в понедельник, 15 июля.

"За год с момента обмена списками, по которым мы работаем с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, произошли изменения, и мы сегодня предварительную работу провели по этим спискам. Из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы. Из них отбывают наказание 13 человек, нет решения апелляционных производств пятерым, нет вынесения судебных решений в первой инстанции в отношении 8 лиц, решение суда первой инстанции не вступило в законную силу в отношении одного человека. И 23 человека у нас на свободе из этого списка, в том числе, в отношении их принято решение о замене меры пресечения в виде лишения свободы на подписку о невыезде ", - рассказала Москалькова.

Она также отметила, что вместе с Денисовой намерена провести полную ревизию списков граждан России и Украины, которые находятся на соответствующих территориях России и Украины в местах лишения свободы, и наметить план действий по оказанию им гуманитарной помощи. В частности, предоставить возможность приглашения независимых врачей в том случае, когда расходятся позиции по здравоохранению или родственники оспаривают или сомневаются в выводах медиков.

Кроме того, омбудсмены Украины и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили вопросы оказания медпомощи украинским политзаключенным в России.

Об этом на совместном брифинге сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Мы рассмотрели возможность решения гуманитарных вопросов по обеспечению отдельных категорий граждан, находящихся в местах несвободы,надлежащей медицинской помощью. Отдельно рассмотрели вопрос Эдема Бекирова, Павла Гриба, Евгения Попова, Владимира Балуха, Владимира Дудки и Станислава Клиха. Мы договорились о том, что госпожа Москалькова обсудит вопрос возможности предоставления независимых врачей, чтобы обследовать наших граждан", - сказала Денисова.

В частности, по ее словам, в обследовании нуждаются Владимир Дудка, Павел Гриб, по которым есть расхождения медицинских заключений врачей российской и украинской сторон.

В отношении Бекирова омбудсмен подчеркнула, что есть необходимость предоставить ему независимого врача, это определено решением Европейского суда по правам человека от 10 июля.

Существуют договоренности и в отношении других украинских граждан, а также относительно состояния здоровья украинских моряков, которые заключены в Лефортово.

"Что касается наших моряков, которые находятся в Лефортово, раненых моряков - Сороки, Эйдера, Артеменко, которые нуждаются в дополнительной медицинской помощи, то она им будет обеспечена, когда они определятся с ее необходимостью", - сказала Денисова.

По ее словам, должен быть обеспечен контроль за состоянием здоровья Юрия Будзило, у которого сахарный диабет.

Артеменко будет предоставлена возможность обследования офтальмологом.

Источник 

омбудсмен, пленные, Денисова, Москалькова
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