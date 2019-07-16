Войти | Зарегистрироваться
18:20

вторник,
16 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост

16.07.2019 / 17:19
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов приходил на допрос в Службу безопасности Украины в рамках расследования дела о государственной измене.

В частности, в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

"Следователи СБУ допросили Голованова в рамках поручения Генпрокуратуры", - сообщили в пресс-центре СБУ в понедельник, 15 июля.

Напомним, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о завершенном покушении на государственную измену в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. В рамках расследования следователям поручено допросить собственника канала Тараса Козака и генерального продюсера Василия Голованова.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, 8 июля Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРДР уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.111 (завершенное покушение на государственную измену) Уголовного кодекса Украины. По ее словам, речь о том, что между украинским телеканалом NewsOne и телеканалом "Россия 1", который входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, относительно которой указом президента Украины от 14 мая 2018 года применены санкции, на 12 июля было запланировано проведение телемоста с гражданами Украины и России, что является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского "Промсвязьбанка", через который Кремль финансирует войну против Украины.

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко журналистам.

Источник

допрос, телемост, ГПУ, NewsOne, Голованов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.