Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост

В частности, в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

"Следователи СБУ допросили Голованова в рамках поручения Генпрокуратуры", - сообщили в пресс-центре СБУ в понедельник, 15 июля.

Напомним, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о завершенном покушении на государственную измену в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. В рамках расследования следователям поручено допросить собственника канала Тараса Козака и генерального продюсера Василия Голованова.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, 8 июля Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРДР уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.111 (завершенное покушение на государственную измену) Уголовного кодекса Украины. По ее словам, речь о том, что между украинским телеканалом NewsOne и телеканалом "Россия 1", который входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, относительно которой указом президента Украины от 14 мая 2018 года применены санкции, на 12 июля было запланировано проведение телемоста с гражданами Украины и России, что является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского "Промсвязьбанка", через который Кремль финансирует войну против Украины.

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко журналистам.

Источник