Войти | Зарегистрироваться
18:44

понедельник,
12 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий дал совет, как научиться молиться

12.10.2020 / 17:49
Митрополит Онуфрий дал совет, как научиться молиться
Источник: Центр информации УПЦ
Именно через молитву Бог дает человеку благодать, которая помогает преодолевать трудности земной жизни и достигать спасения

Каждый в свою меру должен заставлять себя молиться.

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua,об этом сказал Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

«Каждый в свою меру должен заставлять себя молиться, даже если что-то болит, молитва для духовного человека – это его душа. Если молитвы нет, то и душа умирает. Молитва питает нашу душу», - сказал Предстоятель.

Он подчеркнул, что не надо ждать, пока будем в состоянии встать на многочасовую молитву, и дал наставление, с чего следует начинать, чтобы приучить себя к молитве постоянной.

«Пусть молитва будет небольшая сначала, но она должна быть… Начинают с того, что проснулся утром – перекрестился, стал перед образами – перекрестился, прочитал три раза молитву Богородице, “Верую”. Потом уже человек читает в Молитвослове утреннюю и вечернюю молитвы, а потом уже… Евангелие, Псалтырь. Впоследствии человек приучает себя к постоянной молитве. Куда идет, читает молитву Иисусову: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!”. Так человек постепенно приучает себя к молитве, и молитва его питает», – посоветовал он.

По словам Архипастыря, именно через молитву Бог дает человеку благодать, которая помогает преодолевать трудности земной жизни и достигать спасения.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы пытались хоть немного походить на прп. Антония, на всех преподобных, которых сегодня чтим, чтобы мы себя заставляли молиться и поститься, чтобы мы себя заставляли делать добрые дела, заставляли себя простить друг друга и смиряться перед Богом и перед людьми. Потому что смирение отбирает силу у темной силы… Это единственная добродетель, которая делает человека свободным, даже если он опутан сетями дьявола. Если мы будем трудиться, то сподобимся быть причастниками вечной жизни на Небесах», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.