Митрополит Онуфрий дал совет, как научиться молиться

Каждый в свою меру должен заставлять себя молиться.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua,об этом сказал Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

«Каждый в свою меру должен заставлять себя молиться, даже если что-то болит, молитва для духовного человека – это его душа. Если молитвы нет, то и душа умирает. Молитва питает нашу душу», - сказал Предстоятель.

Он подчеркнул, что не надо ждать, пока будем в состоянии встать на многочасовую молитву, и дал наставление, с чего следует начинать, чтобы приучить себя к молитве постоянной.

«Пусть молитва будет небольшая сначала, но она должна быть… Начинают с того, что проснулся утром – перекрестился, стал перед образами – перекрестился, прочитал три раза молитву Богородице, “Верую”. Потом уже человек читает в Молитвослове утреннюю и вечернюю молитвы, а потом уже… Евангелие, Псалтырь. Впоследствии человек приучает себя к постоянной молитве. Куда идет, читает молитву Иисусову: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!”. Так человек постепенно приучает себя к молитве, и молитва его питает», – посоветовал он.

По словам Архипастыря, именно через молитву Бог дает человеку благодать, которая помогает преодолевать трудности земной жизни и достигать спасения.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы пытались хоть немного походить на прп. Антония, на всех преподобных, которых сегодня чтим, чтобы мы себя заставляли молиться и поститься, чтобы мы себя заставляли делать добрые дела, заставляли себя простить друг друга и смиряться перед Богом и перед людьми. Потому что смирение отбирает силу у темной силы… Это единственная добродетель, которая делает человека свободным, даже если он опутан сетями дьявола. Если мы будем трудиться, то сподобимся быть причастниками вечной жизни на Небесах», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.