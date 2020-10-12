Дуда назвал визит в Украину особенно важным

В Твиттере он написал, что отношения с Киевом очень важны для Варшавы, и нужно работать вместе для их усиления.

"Сегодняшний визит к нашему соседу, в Украину, особенно важен. В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Польшей и Украиной очень крепки, и вместе мы работаем ради еще большего их упрочения", - говорится в украиноязычном твите.

Напомним, визит президента РП начался 11 октября вечером с посещения польской части Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в 80-ю годовщину Катынского преступления. Дуда поставит символическую корзину с колосками пшеницы у памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов, а также зажжет свечу возле креста Героям Небесной сотни.

12 октября - политическая часть визита. Дуда встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Переговоры будут касаться двусторонних отношений, евроатлантических стремлений Украины, а также вопросов безопасности в регионе, ситуации на Востоке Украины и в Беларуси. Темой переговоров будут также исторические вопросы. В частности, в Киеве проведут переговоры руководители институтов национальной памяти двух стран Антон Дробович и Ярослав Шарек.

В столице Украины Дуда примет участие в открытии на территории посольства РП памятника легенде "Солидарности", этнической украинке Анне Валентинович.

Третий день визита Дуды будет посвящен экономическим вопросам. В присутствии президентов будет подписано два соглашения. Первое будет касаться доступа польской государственной нефтегазовой компании PGNiG к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины. В то же время в Одессе будет подписано соглашение о сотрудничестве между портами в Одессе и Гданьске.

В этом городе Дуда также возложит цветы к мемориальной доске экс-президенту Польши Леху Качиньскому.

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