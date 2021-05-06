Чем запомнился визит Зеленского в Варшаву

Традиционные торжества переросли в масштабное дипломатическое мероприятие, участие в котором приняли президенты пяти восточноевропейских стран — Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. В итоге они подписали совместную декларацию, в которой, в частности (и это особенно важно для Киева), отметили, что объединенная Европа открыта для всех стран и народов, разделяющих европейские ценности.

С момента прихода «Права и справедливости» к власти Польша позиционирует себя как регионального лидера, внедряющего тренды в политическую жизнь Восточной Европы. Польша совместно с Хорватией выступила за создание в 2015 году Инициативы трех морей (или Триморья). В том же году совместно с Румынией Польша основала Бухарестскую девятку — объединение стран «восточного фланга НАТО».

К сожалению, тогда Украина не вписалась в эту волну и не была вовлечена в польские инициативы. Что касается Триморья, так произошло по вине украинской дипломатии, не отреагировавшей на приглашение на первый саммит Инициативы в Дубровнике. Со временем из-за исторических конфликтов польско-украинский политический диалог вообще на несколько лет был фактически заморожен и возобновился только после смены власти в Украине в 2019 году.

Поэтому, так или иначе, приглашение Владимира Зеленского на дипломатическое мероприятие регионального масштаба — очень хороший сигнал, позволяющий говорить, что Варшава все же рассматривает Украину не как «постсоветское пространство», а как часть восточноевропейского политического региона.

После подписания совместной декларации состоялись дебаты пяти президентов, в ходе которых вопрос ценностей оказался особенно актуальным именно в украинском контексте. В частности, Владимир Зеленский в своем вступительном слове отметил, что после лет оккупации разными империями доверие украинцев к праву, в том числе международному, «довольно скептическое». Эта фраза заставила отреагировать президента Анджея Дуду, который подчеркнул, что Европа должна строиться именно на силе права, а не на праве силы…

В целом выступления Владимира Зеленского в ходе дискуссии пяти президентов произвели неоднозначное впечатление. В то время как президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии говорили об исторической роли Конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 года, общеевропейских проблемах, тенденциях, вызовах и о солидарности стран Восточной Европы, украинский президент рассказывал об украинских проблемах (а точнее, о проблемах власти), не очень ангажируясь в дискуссию на общеевропейском, глобальном уровне.

Например, когда речь зашла о принципе равенства стран Европейского Союза, Зеленский начал говорить о проблемах с поставками вакцин от COVID-19 в Украину, что выглядело довольно странно в этом контексте, ведь Украина не является членом ЕС. Поэтому сложилось впечатление, что это был разговор на несколько разных уровнях, в ходе которого украинскому президенту трудно было найти общую тему для обсуждения с четырьмя президентами стран ЕС.

Двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды была посвящена прежде всего вопросам безопасности в свете недавнего обострения ситуации в Донбассе и вдоль восточной границы Украины. Польский президент заверил, что ситуация в Украине станет одной из главных тем саммита Бухарестской девятки, который состоится через неделю.

Президент Польши также пообещал, что эта же тема будет поднята на саммите НАТО в Брюсселе в середине июня. Кроме того, на этом саммите, по словам Дуды, обсудят вопрос «дорожной карты» для членства Украины в Североатлантическом альянсе. Дуда назвал это фундаментальным вопросом, и именно это заверение можно считать главным результатом визита украинского президента в Варшаву. Зеленский называет получение ПДЧ первоочередной задачей и в последние месяцы активно обсуждает эту тему с международными партнерами. Похоже, в лице польской власти Украина нашла союзника в указанном вопросе.

Владимир Зеленский, в свою очередь, пригласил польского коллегу в Украину в августе нынешнего года, когда состоится не только празднование 30-й годовщины Независимости, но и инаугурационный саммит «Крымской платформы», участницей которого будет и Польша. К тому же Зеленский и Дуда подписали совместную декларацию о поддержке Польшей евроинтеграционных стремлений Украины. Анджей Дуда стал вторым президентом страны ЕС (после главы литовского государства Гитанаса Науседы), подписавшего такую декларацию.

И все же тяжело избавиться от неприятного чувства, что украинский президент немного не вписывался в общую атмосферу мероприятия. Безусловно, вопросы безопасности и поставки вакцин сейчас самые важные для Украины, и о них надо говорить, в первую очередь, на международных встречах. Но, очевидно, своих дипломатических целей в Варшаве Зеленский достиг.

Но, к сожалению, украинский президент не вспомнил, что один из создателей Конституции Речи Посполитой от 3 мая Станислав Малаховский был тесно связан с историей Острога, не отметил, что Конституция от 3 мая оказала огромное влияние на развитие демократической мысли в нашем регионе и во всей Европе, не сказал, что встреча президентов пяти стран демонстрирует солидарность Восточной Европы. Наконец, в присутствии президентов четырех стран — членов Инициативы трех морей не сказал о стремлении нашей страны присоединиться к этой организации и в целом не подчеркнул важность региональной интеграции.

Ведь европейская интеграция — это не только процесс приобщения к европейским структурам. Это также умение разговаривать с каждой отдельной европейской страной на ее же культурном, историческом и символическом языке. Особенно важно это умение в разговорах с нашими непосредственными соседями, с которыми мы априори должны находиться в похожем культурном пространстве.

Александр Шевченко, политолог-международник (Варшава)

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