Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина

Из-за периодических карантинов школы закрывали свои двери для учащихся и были вынуждены приспосабливаться к новым условиям. О том, вернется ли образование к привычным допандемическим условиям, – ниже в материале.

Учебным заведениям приходится приспосабливаться и отвечать на вызовы времени, брошенные пандемией коронавируса. Когда прошлой весной все образовательные учреждения ушли в онлайн, это происходило сумбурно и хаотично. Школы и учителя в разных уголках страны в спешке осваивали новые способы контакта с детьми вне класса: где-то через интернет, где-то раздачей написанных от руки заданий.

За последний год качество дистанционных занятий улучшилось, но недостатки остаются. Трудности с "удаленкой" как в Украине, так и за рубежом похожи. Это и неготовность всех педагогов эффективно переходить в онлайн. И отсутствие равного доступа к компьютерам и интернету. И неспособность родителей полностью держать на контроле учебу своих чад. Но и на этом проблемы не исчерпаны.

Многие родители и педагоги сходятся в том, что онлайн-обучение не дотягивает до полноценной замены реальной школы и не сможет ею стать. Чиновники и эксперты не берутся утверждать, когда школы смогут полностью отказаться от дистанционных форматов и вернуться к допандемическим условиям. Единственное, в чем они уверены – после всех карантинов система образования не будет прежней.

Заложники эпидемии

Еще в прошлом году Кабинет министров пересмотрел подходы как к введению карантина, отдав предпочтение региональным локдаунам, так и к учебному процессу в условиях эпидемии. В Министерстве образования и науки объяснили РБК-Украина, что учебные заведения наделены достаточно широкими полномочиями и вправе сами выбирать форму обучения: очную, дистанционную или смешанную.

В регионах "красной" зоны карантина такого широкого выбора нет. Там правительство разрешило посещать только детсады, занятия в 1-4-х классах и специальные учебные заведения. Остальные школьники и студенты вынуждены учиться дистанционно.

В МОН уточнили, что для учеников 5-11-х классов работает "Всеукраинская школа онлайн" (ВОШ, E-SCHOOL.net.ua). На этой онлайн-платформе для смешанного и дистанционного обучения размещены уроки по 18 основным предметам, уточнили в пресс-службе Минобразования.

Местные власти по своему усмотрению могут ужесточать карантинные ограничения, в том числе и те, которые касаются учебного процесса. Например, в Киеве из-за размаха эпидемии в начале апреля посчитали нужным закрыть все образовательные учреждения. Из-за этого в онлайн пришлось перейти и младшим классам.

Ученики, попавшие в ловушку карантинов – это представители поколений "Z" (родились в 1996-2015 году) и "альфа" (родились после 2015-го). С одной стороны, многие из них не представляют свою жизнь без гаджетов, приложений и соцсетей. С другой – этим детям, живущим в перенасыщенном технологиями мире, все равно необходим живой социальный контакт со своими сверстниками.

И это далеко не единственная причина, по которой родители и педагоги опасаются карантинов и дистанционной учебы. Не все учителя сумели или захотели освоить новые методы обучения с помощью интернет-технологий. Еще во время прошлогоднего локдауна некоторые из них ограничивались рассылкой в родительские чаты фотографий с написанными на листах заданиями.

Не всегда интернет работает бесперебойно, что мешает проведению онлайн-занятий и срывает сроки выполнения домашних заданий. Более того, не у всех есть постоянный доступ к компьютеру и интернету. Это касается не только детей, но и учителей.

Не всем школьникам хватает самомотивации, организованности и усидчивости, чтобы проводить часы у экранов. С особым трудом такая учеба дается в начальных классах. Не всем родителям хватает времени и терпения, чтобы держать их на контроле. Из-за всего этого многим не по душе удаленная учеба.

С начала пандемии качество дистанционной формы обучения, конечно, улучшилось. За этот год школы получили огромный опыт и немало новых рекомендаций к организации учебы, говорит образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. К тому же "Всеукраинская школа онлайн", которую перезапустили с декабря, очень отличается от того "противопожарного" и "аварийного" средства, которое было прошлой весной, уточнил он.

"Сейчас это уже сделано гораздо лучше и оно классно работает. А недавнее введение на платформе ВШО кабинета учителя, где можно планировать обучение и коммуницировать с учениками – это новый и очень важный шаг к улучшению качества дистанционного обучения", – сказал РБК-Украина Сергей Горбачев.

Но качество удаленной учебы все равно не достигает уровня докарантинного периода, уточнил собеседник. В этом плане критически важно оценить пробелы в образовании, чтобы знать, как детям наверстать упущенный материал, говорит омбудсмен. По его словам, такие образовательные потери несут даже страны с хорошо организованным дистанционным обучением и с гораздо большим финансированием.

"Пока образовательные измерения в Украине, кроме ВНО после 11 класса, очень эпизодические, частичные. У нас, к сожалению, нет достоверной картины, а это жизненно необходимо, чтобы планировать исправление ситуации, чтобы наши дети наверстали то, что потеряно за время пандемии. На сайте образовательного омбудсмена мы разместили подробный материал о важности таких измерений", – отметил Горбачев.

Несмотря на эпидемию и карантины, внешнее независимое тестирование для выпускников в этом году должно пройти в намеченный срок. Но, как и в прошлом году, школьников освободили от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации, в том числе от ВНО. Оно понадобится только тем, кто собирается в этом году поступать в вузы.

Первое тестирование состоится через пару недель. Все участники ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические меры, быть в масках, иметь при себе и пользоваться антисептиками, говорит и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. На входе в пункты тестирования будут измерять температуру, а помещения будут проветриваться и дезинфицироваться.

"Во время тестирования в аудиториях будет находиться максимум по 15 участников и по два инструктора, как того требуют правила. Так, между участниками в аудитории обязательно будет соблюден принцип социального дистанцирования, который также будет обеспечен у входа в здания пунктов тестирования", – рассказал изданию руководитель УЦОКО.

Чтобы обезопасить педагогов, работающих на ВНО, Минздрав предложил им добровольно провакцинироваться до начала тестов. Если человек откажется, ему не запретят участвовать в проведении ВНО, пояснил Горбачев.

В то же время некоторым школам, возможно, нужно будет продлить учебу еще и в июне. Учебный год должен включать 175 дней и завершиться не позже 1 июля. Если в каких-то образовательных учреждениях вместо "удаленки" на время карантина вводили внеочередные каникулы, то им придется отсрочить последний звонок. Но, как утверждают в Минобразования, это решение школы принимают самостоятельно.

Время возможностей

Правительстве решило продолжить адаптивный карантин до конца июня. Так что, вероятней всего, с периодической "удаленкой" придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе – никто не берется утверждать наверняка.

"Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждения профессионально-технического и высшего образования", – заявили в пресс-службе Минобразования.

Как скоро это произойдет, зависит не только от уровня инфицирования в стране, но также от темпов вакцинации, говорит глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим: если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета – то да, дети смогут вернуться к привычному обучению с осени", – сказала она РБК-Украина.

В Минздраве хотят привить большинство взрослого населения до конца года, а педагогов – до сентября. Вопрос в том – согласятся ли на это сами педагоги. Как показывают первые месяцы вакцинации, далеко не все украинцы планируют в обозримом будущем получить прививку от коронавируса. К примеру, один из учителей школы в Ивано-Франковской области рассказал изданию, что в их коллективе из 100 сотрудников на вакцинацию пока согласились только 13.

"На самом деле, когда мы вернемся к обычной жизни – а я глубоко убежден, что это произойдет – мы будем иметь, во-первых, гораздо больше опыта жизни в условиях пандемии. Но уже в тех условиях образование, конечно, не останется таким, как раньше. То образование, к которому уже все мы привыкли, в марте 2020-го просто ушло в прошлое и уже не вернется", – отметил Сергей Горбачев.

Пандемия и карантин подтолкнули систему образованию к быстрому развитию. Когда в 2017 году Горбачев рекомендовал своим коллегам по школе использовать веб-сервис Google Класc, тогда заинтересовались всего лишь несколько человек. Учителя попросту не увидели необходимости переходить к новым методикам, пояснил омбудсмен. Но пандемия вытолкнула их за пределы привычных методов преподавания и заставила осваивать новые форматы. И для многих учителей это стало непростым и даже травматичным опытом, пояснил он.

"За этот год уровень цифровой компетентности учителей вырос так, как мы и мечтать не могли все предыдущие годы. Это наглядная иллюстрация довольно банальной истины, что кризис – это не только проблема, но и возможность", – сказал омбудсмен.

Часть освоенных цифровых инструментов в арсенале украинских педагогов, вероятно, останется и после победы над вирусом. Школы и преподаватели, которые "распробовали" плюсы онлайн-платформ, вряд ли захотят полностью распрощаться с ними после пандемии. Немало учителей будут применять эти инструменты и в будущем вместе с оффлайн-уроками, потому что они дают больше возможностей и работают эффективней, считает Горбачев.

Кризис, спровоцированный коронавирусом, подтолкнул школы к отказу от устаревших методов работы. Переход к онлайн-учебе требует от учителей пересмотра содержания уроков и более творческого подхода к изложению материала. Эта гибкость и полученные цифровые навыки пригодятся на случай повторения подобных кризисов и локдаунов в будущем.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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