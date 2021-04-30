Вакцинация людей 65+ началась раньше - и это правильно

Как сообщили в министерстве, граждане этой возрастной категории могут записаться на вакцинацию непосредственно в ближайшем пункте прививки или у семейного врача. По словам специалистов, это решение может наконец ускорить темпы вакцинации в Украине, и первые предпосылки для этого есть. За 28 апреля было провакцинировано рекордное количество людей - 70 тысяч.

Людей в возрасте 65+ начнут вакцинировать раньше, чем планировали

Согласно календарному плану иммунизации против COVID-19, вакцинацию людей в возрасте старше 65 лет планировали начать только в августе, но, как видим, сроки значительно приблизились. Возможно, это обусловлено тем, что не нашлось достаточно желающих вакцинироваться среди людей категории 80+. Впрочем, эксперты только приветствуют такое решение, ведь это означает, что прививочная кампания, которая в Украине идет очень медленно, может ускориться. Соучредитель Украинского центра охраны здоровья Павел Ковтонюк считает, что это позволит ускорить темпы вакцинации приблизительно в 2,5 раза.

«Я считаю, что категорию 65+ нужно было вакцинировать с первого дня. Даже если вакцина заканчивается, следует делать паузу и ждать новую поставку. На прошлой неделе, к сожалению, умер президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич, у которого было сопутствующее заболевание - онкология и ковид, и который был вынужден ждать вакцинацию. Поэтому я считаю, что вакцинацию нужно не размазывать тонким слоем, а дать доступ как можно большему количеству населения, поскольку чем дольше не вакцинирован человек, тем большей опасности он подвергается», - убеждает Павел Ковтонюк.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский добавляет, что решение начать с вакцинации людей в возрасте 80+ не учло особенностей поведения людей в Украине. Если, например, в Испании люди в таком возрасте еще ведут активный образ жизни, то в Украине те, кому за 80, уже редко выходят из дому. «А вот люди в возрасте 65+, у которых уже накопились сопутствующие заболевания, которые создают проблемы в случае инфицирования коронавирусом, еще активны - ходят, общаются, а следовательно - имеют значительно более высокий риск заразиться. Поэтому с точки зрения сохранения людям лет жизни, согласен, что надо было открывать доступ к вакцинации для широкой группы раньше», - считает Глеб Вышлинский.

Вакцинировать корейской AstraZeneca и Pfizer

Хотя в Министерстве только сейчас объявили о записи людей старше 65 лет, на вакцинацию, но по официальной информации правительственного портала Сovid19.gov.ua, многие из этой категории прививки уже получили. За март и апрель было вакцинировано почти 97 тысяч человек в возрасте 60-69 лет. И еще 52 тысячи людей в возрасте 70-79 лет.

Конечно, если посмотреть, сколько всего людей в этой возрастной категории, то эти цифры - капля в море. По данным Госстата за 2020 год, в Украине около 7 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше. То есть, чтобы охватить их вакцинацией, нужно 14 миллионов доз. Поэтому посмотрим, сколько мы доз есть сейчас и сколько получим в ближайшее время?

Как сообщают в Центре общественного здоровья, приоритетные группы, в частности, люди в возрасте 65+, а также те, кто должен получить вторую дозу уже в мае (через 12 недель после первой прививки), будут вакцинировать препаратом AstraZeneca-SKBio, то есть производства Южной Кореи, 367200 доз которой Украина получила в рамках глобальной инициативы COVAX 23 апреля.

Также министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что Украина получит в мае почти 1 миллион доз вакцины от компании Pfizer. По его словам, они будут использоваться для вакцинации людей старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями. Вакцина китайского производства CoronaVac, 500 тысяч доз которой должны поступить в ближайшие дни, не в счет, поскольку пока не было анонсировано, что ее будут использовать для людей этой возрастной категории. Поэтому, чтобы успеть до конца года вакцинировать хотя бы всех людей категории 65+, Украине нужно еще договориться о поставках около 12,5 миллиона доз вакцин ...

В категории 80+ вакцинировали около 2,8%...

Тем временем Укринформ решил выяснить, какой же сейчас прогресс в вакцинации возрастной категории 80+, которая должна была быть приоритетной все это время. По официальным данным, количество людей в возрасте 80+, которые вакцинировались - 39 тысяч. К сожалению, точной информации о том, сколько всего людей в Украине такого возраста, нет. Но, чтобы представить эту статистику хотя бы приблизительно, можно взглянуть на количество поданных пожилыми людьми деклараций. Как сообщили Укринформу в пресс-службе НСЗУ, количество деклараций в возрасте 80+ по Украине - 1 миллион 384 тысяч. То есть 39 тысяч - это около 2,8% ...

Насколько возрастет темп вакцинации с расширением возрастной категории, покажет время. Но по крайней мере одна положительная тенденция уже просматривается - это активное информирование о начале вакцинации для категории 65+, а особенно тех, которые обслуживают ОТГ. Вот так выглядит одно из сообщений:

«Уважаемые жители Ланновский объединенной территориальной громады. Доводим до вашего сведения, что начиная с 28 апреля в населенных пунктах громады будет проходить вакцинация населения от коронавируса по следующему графику: 28 апреля с 9:00 амбулатория с. Ланна; 28 апреля с 13:00 - ФАП с. Нижняя Ланна; 29 апреля с 9:00 - амбулатория с. Ланна. Вакцинация жителей сел Федоровка и Климовка будет проходить 28, 29, 30 апреля с 9:00 в помещении Федоровской амбулатории. Обращаем внимание, что вакцинироваться в первую очередь будут граждане в возрасте 65+...»

Всего, как информируют в Минздраве, на прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру ближайшего к вам пункта прививки, адрес и телефон которого можно найти на сайте о вакцинации против COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код. Приоритет будет отдан людям наиболее преклонного возраста и тем, у кого неинфекционные хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).

Юлия Горбань, Киев

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