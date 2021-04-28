Повторных случаев ковида в Украине – 0,06%. Но "везунчики" болели и трижды…

То есть речь идет о тех пациентах, которым первый и второй раз коронавирусную инфекцию подтвердили с помощью тестирования, а не только на основании клинической картины. Летом прошлого года у научной и медицинской общественности еще не было четкого подтверждения, что заразиться во второй раз ковидом возможно, но теперь об этом говорят утвердительно. Более того - порой становится известно о редких историях людей, которые подхватили коронавирусную инфекцию и в третий раз... Впрочем, врачи утверждают: повторные случаи - это исключение, а не правило.

Чаще второй раз болеют медики. Но есть те, кому «везет» в третий раз

Чаще всего повторные случаи COVID-19 фиксируют в группах риска, прежде всего среди врачей, которые не имеют возможности держать дистанцию ​​с инфицированными. Одной из таких стала руководитель Центра ПМСП в городе Дубно (Ровенская область) Наталья Защик. Впервые врач инфицировалась весной 2020-го, второй - зимой этого года. местному изданию она рассказала, что после того, как заболела впервые, у нее не выработались антитела, но оба раза болезнь протекала легко.

«Первый раз температура была ниже, но паника большеа, не спалось, волновалась. Второй раз температура была выше и дольше, но, слава Богу, обошлось все амбулаторным лечением. И второй раз очень точно выраженное отсутствие обоняния, вкуса», - сказала врач.

Но после повторного инфицирования Наталья Защик сделала рентген и анализы, поскольку сказывались последствия болезни. «На третий этаж поднималась более или менее, а на четвертый - одышка появлялась. До болезни такого не было. И на голову давило. Приходишь домой, видишь, что надо сделать одно, второе, третье, а просидел 15 минут, в одну точку уставившись. Многие люди после болезни в депрессивном состоянии. Бывало и такое, что трудно сконцентрироваться, или теряешь мнение и думаешь, что хотел сказать», - добавила руководитель амбулатории.

Дважды ковидом болела и известная семейная врач Дарья Дмитриевская. Первый раз - в ноябре, а второй - в январе. В комментарии «Громадському» она рассказала, что во второй раз болезнь переносила труднее, имея высокую вирусную нагрузку, поскольку болела ее дочь, с которой она, конечно, была в тесном контакте. Поэтому во второй раз - кроме температуры и слабости - были еще и нарушения желудочно-кишечного тракта, позже - вирусный конъюнктивит. Но тоже, как видим, все обошлось без госпитализации.

Эпидемиолог областного лабораторного центра Тернопольщины Владимир Паничев рассказал, что у трех человек в области коронавирусную инфекцию вообще выявили третий раз (правда деталей не сообщил), а повторно - у около 60 человек. «До сих пор мы не можем утверждать, что это: повторные инфицирования или повторные обнаружения. Возможно, что организм полностью не освободился от вируса, а затем при неблагоприятных обстоятельствах он снова дал о себе знать. Исследования продолжаются. Возможно позже будем иметь точное объяснение», - говорит Паничев.

Про «везучих», в третий раз подхвативших ковид, сообщали и на Житомирщине. Об этом рассказала замглавы Житомирской ОГА Наталья Остапченко: «Мы не ведем статистику повторных инфицирований, но такие случаи есть, конечно. Действительно есть много людей, которые заболели уже второй раз. Мы фиксируем единичные случаи, когда люди в третий раз заболели COVID-19».

Народный депутат Анна Скороход (из группы «За будущее») сообщила, что тоже уже третий раз заболела ковидом. «Я действительно уже третий раз болею ковидом, не знаю, почему он от меня не отстает. Но уже хорошо себя чувствую. Слава Богу, у ребенка и членов семьи негативный тест», – рассказала она на своей странице в Фейсбук и призвала всех соблюдать противоэпидемические правила. Впервые она болела весной прошлого года, и тогда ее госпитализировали вместе с ребенком, правда о том, когда и как она заболела второй раз, не сообщалось.

Причины - индивидуальные особенности иммунитета и ложные тесты

По информации Центра общественного здоровья, в среднем повторное заражение коронавирусом фиксируется через 3-4 месяца после перенесенного заболевания. Но бывали и единичные случаи, когда промежуток между двумя заражениями составлял всего полтора месяца, рассказал глава ЦОС Роман Родина.

Но медики и ученые до сих пор не имеют окончательного ответа на ключевой вопрос - почему некоторые люди болеют повторно? Сейчас, по данным Минздрава, в качестве причин повторных заболеваний COVID-19 рассматривают изменения генотипов циркулирующих вирусов и особенности иммунной системы человека.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор медицинских наук НМАПО им. П.Л. Шупика Александр Дуда (работает в инфекционном отделении 4-й клинической больницы Киева) в комментарии Укринформу говорит, что у каждого человека по-разному срабатывает гуморальный (формируемый за счет производимых антител) и клеточный иммунитет. «Онкопатология, гематологическая патология, хроническая патология со стороны почек, печени, легких, в частности, снижают иммунное состояние человека, и поэтому возникает возможность заболеть второй раз», - объясняет инфекционист. При этом он добавляет, что пока ни одного повторного случая среди своих пациентов не встречал.

Главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз говорит, что ей случалось наблюдать повторные случаи заболеваний на практике, но отмечает, что это было крайне редко. Некоторые были тяжелыми, некоторые обнаруживались только при осмотре контактных лиц и были бессимптомными. Она допускает, что значительная часть выявленных повторных случаев в Украине может быть обусловлена ​​плохим качеством тестирования, особенно в начале эпидемии - то есть наличием ложноположительных результатов. «К тому же секвенирование у нас практически не проводится, то есть мы не можем знать, были ли повторные случаи вызваны именно функционированием новых штаммов», - говорит Лариса Мороз.

В мире известно о 37 тысячах повторных случаев, но это неточно. В Британии добровольцев будут заражать специально...

Но даже если учесть, что в Украине повторно заболели 1200 человек из почти 2-х миллионов, то это лишь 0,06% общего числа, что не влияет на общую картину.

Правда, похоже, что цифра в 1200 случаев довольно неточна. Ведь до сих пор у медиков не было четкого определения, что считать повторным случаем заражения, и только недавно ЦОС разработал проект приказа о эпидемиологическом надзоре за COVID-19, где это прописано, что позволит наладить гарантированное поступление информации о таких случаях. Еще в начале апреля в интервью Укринформу заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Житомирского областного лабцентра Татьяна Лутай говорила, что в Украине не ведется статистика повторных инфицирования коронавируса пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Более того - в декабре Центр общественного здоровья отчитался о чуть более 2 тысячах повторных случаев инфицирования ковидом, а теперь - о 1200 Чем может быть обусловлено такое различие? Вероятно, уточнением данных об этих случаях.

И собственно во всем мире - тоже нет четкого понимания, сколько повторных случаев ковида обнаружено до сих пор. В данных нидерландского информагентства BNO News говорится о 37 455 таких случаев (из 148,5 миллиона всех), да и то их называют вероятными, а не точно установленными. К примеру, что касается данным об Украине, то там упоминается предыдущая цифра, озвученная ЦОС - более 2 тысяч...

А пока же ученые только в поиске ответов на вопрос, как реагирует организм человека на повторну встречу с ковидом. В Британии ученые Оксфордского университета для этого проведут специальное исследование с привлечением уже переболевших. Молодым людям выплатят по 5000 фунтов стерлингов, если они примут участие в исследовании, в ходе которого их повторно заразят COVID-19, сообщает телеканал Sky News. Эксперимент будет проводиться под наблюдением в больнице, и для его первого этапа планируется привлечь 64 волонтера в возрасте от 18 до 30 лет. Ученыи считают, что полученные данные позволят не только понять, как долго защищен переболевший человек, но и помогут улучшить эффективность вакцин и лечения.

Между тем врачи подчеркивают: альтернативы вакцинации нет и не будет никогда. Но Александр Дуда отмечает, что пока не будет гарантирована честная информация о ситуации с вакцинацией, люди не будут доверять ей и медицинскому сообществу в целом.

Юлия Горбань, Киев

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