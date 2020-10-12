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Митрополит Антоний: Тот, кто стремится к миру - стремится к Богу

12.10.2020 / 17:50
Митрополит Антоний: Тот, кто стремится к миру - стремится к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Божия благодать там, где ищут мира, и с теми, кто к нему стремится

Церковь всегда поддерживает миротворческие инициативы, потому что стремление к миру – заповедь Господня.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В любом конфликте - бытовом, вооруженном - всегда возникает вопрос: кто прав, на чьей стороне правда? Ответы могут быть разными: прав более сильный, более богатый, более напористый или авторитетный. Но это не так. Прав всегда тот, кто хочет мира. Тот, чьи действия мотивированы желанием достичь мира и примирения.

Благословение Господне приходит на того, кто старается соблюдать заповеди Божии. Одна из заповедей блаженств гласит: блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Следовательно, Божия благодать там, где ищут мира, и с теми, кто к нему стремится», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что Господь «словами и делами постоянно призывает людей к миру», а Евангелие наполнено  «единым воззванием стяжать дух мирен».

«Тот, кто стремится к миру - стремится к Богу. И даже самый ничтожный порыв в мирном направлении будет поддержан Богом и благословлен», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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