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Польша вводит масочный режим, Словакия ужесточает контроль на границе

09.10.2020 / 14:12
Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Польше вводится тотальный масочный режим по всей стране. Новые карантинные ограничения вступают в силу с 10 октября.

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, передает 8 октября wpolityce.pl.

По его словам, с 10 октября "желтая зона" будет расширена на всю страну. Это означает обязательный масочный режим в общественный местах.

"Сегодня у нас рекордный рост инфекций. В такой динамике удвоение количества новых заражений будет происходить каждые три дня. Мы хотим, чтобы это число выровнялось. Мы хотим применить ту же стратегию, что и несколько месяцев назад… Сегодня мы должны решительно и категорично противостоять второй волне, используя накопленный нами опыт и опыт других стран. Время больших жертв осталось позади", - отметил Моравецкий.

На ужесточение карантинных мер идет и Словакия. Как заявил словацкий премьер Игорь Матович, те, кто приезжает в страну из Чехии, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.

"Чехия сейчас находится в гораздо худшем положении, чем мы. На столе лежит вопрос, нужно ли ужесточать пограничный режим. Лично я считаю, что это нужно ужесточить", - заявил он.

Напомним, ранее Польша ужесточила карантин в "красных" и "желтых" зонах.

А Словакия с октября ввела повторный режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества заражений COVID-19.

Источник

коронавирус, Польша, Словакия
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