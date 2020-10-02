Антикорсуд отстранил главу Государственной судебной администрации из-за сговора с Вовком

Об этом сообщает Telegram канал Zero Corruption

В "пленках Вовка" о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева (ОАСК) Холоднюк играл не последнюю роль.

По данным следствия, глава Государственной судебной администрации (ГСА) активно задействован в схеме судей ОАСК по захвату власти.

Сам он пытался незаконно остаться на посту, несмотря на конкурс на нового руководителя ГСА. А судье Павлу Вовку он должен был гарантировать лояльного члена в Высшей квалификационной комиссии судей.

Прокурор зачитал фрагменты разговоров фигурантов пленок.

Дословно: "Вовк: Второе, второй вопрос – скажи, пожалуйста, а так подвинулся вопрос по Зеновию (мається на увазі голова Холоднюк) с обращением в НАЗК?... Нам надо роз’яснення о наличии конфликта интересов в действиях ВРП и Пушкаря (мається на увазі переможець конкурсу на посаду голови ДСА - прим.) по организации конкурса. Чтоб сам конкурс к #бнуть этот.

Вовк: Омбудсмену и Холоднюку рекомендации дам я. Вам нужно будет только запустить процесс по Весельской и Щотке (члены ВККС)".

В озвученных прокурором разговорах есть и другие персонажи. Например, Вовк говорит, что его "о чем-то попросит" бывший заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов.

Напомним: Высший совет правосудия отказался отстранять Павла Вовка и еще 5 судей ОАСК по делу о попытке захвата власти судьями.

НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

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