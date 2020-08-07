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Глава ГСА: я не могу отвечать за содержание разговоров с упоминанием моего имени

07.08.2020 / 13:19
Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, подозреваемый антикоррупционными органами в злоупотреблении влиянием по делу судей ОАСК, заявляет, что не общался с главой ОАСК Павлом Вовком на предмет конкурса в ВККС.

"Я не могу никому запретить упоминать мое имя в частных разговорах так же, как и не могу отвечать за содержание этих разговоров", - сказал Холоднюк в комментарии изданию "Kyiv Post".

Холоднюк отметил, что члены ВККС избираются на публичном конкурсе, и победителя определяет конкурсная комиссия. "Победить конкурса также проходит специальную проверку. И только после победы на конкурсе и прохождения проверки глава ГСА подписывает приказ о назначении победителя членом ВККС", - сказал он.

"С Павлом Вовком я знаком, но ни разу не общался на предмет проведения публичного конкурса на должности членов ВККС", - добавилглава ГСА.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. "Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА. В частности, были обнародованы записи разговоров с участием Вовка, Холоднюка и других фигурантов дела касательно препятствования назначению победителя конкурса на должность главы ГСА.

"Глава ГСА Украины (Зиновий Холоднюк – ИФ-У) не смог на него податься, поскольку не соответствовал требованиям для кандидатов, поэтому решил помешать проведению конкурса и таким образом сохранить должность. За помощью он обратился к главе ОАКС, чтобы тот воспрепятствовал назначению победителя конкурса", - сообщили в НАБУ.

По данным следствия, Вовк принял предложение, в ответ потребовав назначить "своих людей" в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте ГСА.

НАБУ также обнародовало записи разговоров Вовка с Холоднюком и другими фигурантами дела, в том числе с кандидатом в ВККС и судьями ОАСК, о назначении одного из членов ВККС по квоте ГСА, и о планах по препятствованию проведения конкурса на должность главы ГСА.

3 августа Высший антикоррупционный суд избрал Холоднюку меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник

суд, ВККС, Вовк, Холоднюк
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