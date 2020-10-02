Войти | Зарегистрироваться
12:54

пятница,
02 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ начала сбор для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине

02.10.2020 / 12:15
УПЦ начала сбор для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине
Источник: Центр информации УПЦ
Пострадали люди, огнем уничтожены сотни домов и храмовые постройки, 10 тысяч гектаров выжженной земли

В Луганской области во всех храмах Северодонецка идет сбор гуманитарной помощи и средств пострадавшим от лесных пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, в результате пожаров люди остались без крова над головой, сгорели постройки возле храмов, есть погибшие.

«С глубокой скорбью узнавали новости о погибших и пострадавших в пожарах, о горе, которое принес людям огонь, – отметил управляющий Северодонецкой епархией митрополит Никодим. – Многие остались без крова, они опустошены и обессилены. Переживаем вместе с ними и молимся, чтобы Господь укрепил, послал утешение и помощь, а душам погибших – упокоение». Владыка призвал молиться о прекращении пожаров и о том, чтобы больше никто не пострадал в этой стихии.

Пожары, которые охватили Луганскую область, ужасают масштабами. Пострадали люди, огнем уничтожены сотни домов и храмовые постройки, 10 тысяч гектаров выжженной земли.

В пресс-службе епархии сообщили, что в поселке Лесная Дача на территории Кресто-Воздвиженского храма пожар уничтожил хозяйственные постройки. А при храме праведной Тавифы Иоппийской в поселке Вороново полностью сгорели подсобные помещения.

Храмы Северодонецка собирают гуманитарную помощь жителям близлежащих поселков, которые пострадали от пожара.

На сайте епархии сообщают, что есть также возможность перечислить деньги погорельцам.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, лесные пожары
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 октября
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.