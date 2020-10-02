ОПЗЖ через суд защитит право жителей Николаевщины на свободный выбор, – Загородний

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Юрий Загородний.

«Мы подали два исковых заявления ‒ к Николаевской областной территориальной избирательной комиссии и к Николаевской городской территориальной избирательной комиссии. Николаевцы требуют принять решение и зарегистрировать кандидатов от Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", дать людям право избрать законную власть», ‒ сказал Юрий Загородний.

Народный депутат напомнил, что в последний день регистрации, 29 сентября, и городская, и областная избирательные комиссии, фактически саботировали принятие решений о регистрации кандидатов от ОПЗЖ. Именно это и послужило причиной обращения в суд.

Также Юрий Загородний выразил надежду, что при принятии решения суд будет руководствоваться исключительно Конституцией Украины и защитит законные избирательные права жителей Николаевской области.

«Мы надеемся, когда суд будет принимать решение, то будет исходить именно из закона и верховенства права. Есть Конституция Украины, и Конституцию Украины нельзя никому нарушать. Украина ‒ независимое, суверенное, правовое, демократическое государство. Мы защитим николаевских избирателей. Никто никакими своими подковерными играми не сможет лишить украинцев их законного права избирать и быть избранными!» ‒ подчеркнул Юрий Загородний.

Напомним, что избирательные комиссии Николаевщины, под давлением власти, незаконно отказались регистрировать списки кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

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