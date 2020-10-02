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ОПЗЖ через суд защитит право жителей Николаевщины на свободный выбор, – Загородний

02.10.2020 / 11:50
Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратилась в Николаевский окружной административный суд с иском обязать территориальные избиркомы зарегистрировать списки кандидатов в депутаты местных советов от ОПЗЖ.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Юрий Загородний.

«Мы подали два исковых заявления ‒ к Николаевской областной территориальной избирательной комиссии и к Николаевской городской территориальной избирательной комиссии. Николаевцы требуют принять решение и зарегистрировать кандидатов от Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", дать людям право избрать законную власть», ‒ сказал Юрий Загородний.

Народный депутат напомнил, что в последний день регистрации, 29 сентября, и городская, и областная избирательные комиссии, фактически саботировали принятие решений о регистрации кандидатов от ОПЗЖ. Именно это и послужило причиной обращения в суд. 

Также Юрий Загородний выразил надежду, что при принятии решения суд будет руководствоваться исключительно Конституцией Украины и защитит законные избирательные права жителей Николаевской области. 

«Мы надеемся, когда суд будет принимать решение, то будет исходить именно из закона и верховенства права. Есть Конституция Украины, и Конституцию Украины нельзя никому нарушать. Украина ‒ независимое, суверенное, правовое, демократическое государство. Мы защитим николаевских избирателей. Никто никакими своими подковерными играми не сможет лишить украинцев их законного права избирать и быть избранными!» ‒ подчеркнул Юрий Загородний.

Напомним, что избирательные комиссии Николаевщины, под давлением власти, незаконно отказались регистрировать списки кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал к чему приведет отмена выборов на Донбассе.

Николаевская область, ОПЗЖ, Загородний
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