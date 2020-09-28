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Партия Медведчука готова обеспечить стабильность и уверенность украинцев в завтрашнем дне, – Стриженова

28.09.2020 / 15:13
Существенный рост рейтинга партии Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» говорит о том, что в украинском обществе сформировался запрос на профессионалов и опытных государственников у власти, а не на крикливых политиков.

Об этом в своем блоге на сайте «Корреспондент» пишет Катерина Стриженова.

В частности, она отмечает, что за год рейтинг «Слуги народа» упал в среднем на 18%. В то время как рейтинг ОПЗЖ вырос белее чем на 9%. Ключевой причиной этого является то, что Зеленский продолжает губительную политику своего предшественника Порошенко.

«Достаточно интенсивная потеря электората одной политической силой и активное увеличение другой – показатель того, как неоправдавшиеся ожидания народа активно влияют на переток голосов от партии Зеленского к ОПЗЖ Медведчука. Так, политика, проводимая Зе и его командой, по наращиванию внешнего долга страны, разбазариванию земель, природных монополий, обесцененная распродажа достаточно ликвидного государственного имущества, полная подконтрольность западным элитам, ухудшение криминогенной обстановки усиливают раздражение простых украинцев, которые все сильнее разочаровываются в "новых лицах". Политика Зе стала как бы логическим и более активным продолжением политики Порошенко. А ведь многие из 73,22 % в марте и апреле-2019 голосовали именно против Порошенко. В итоге, увеличивается запрос общества не на ярких и крикливых политиков, а на приход к власти опытных профессионалов», – отмечает Стриженова.

По ее словам, преимущество Медведчука заключается в том, что у него есть многолетний успешный опыт управления страной.

«Народ помнит, как Медведчук во времена Л. Кучмы фактически руководил Украиной. И как в начале 2000-х начался рост благосостояния населения, как начал оформляться средний класс, как стало безопасно ходить по улице и вести бизнес. На фоне всё ухудшающегося экономического состояния государства, у людей возникает потребность в политической силе и политиках с сильной позицией в отстаивании интересов Украины и её граждан, а не политических "слуг" Джорджа Сороса и демократов из США и других стран Западной Европы. А ведь во время "золотой эпохи" Кучмы–Медведчука нашу страну уважали на мировой арене, Украина с выгодой для себя и своих граждан сотрудничала и с Западом, и с Востоком», – добавляет автор.

Таким образом, сравнивая Медведчука и Зеленского, люди логично делают выбор в пользу политического опыта и профессионализма.

«На сегодняшний день растёт у людей запрос на стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А это могут обеспечить только опытные государственные менеджеры. То есть, снова получаем запрос на приход опытных профессионалов», – подытоживает Катерина Стриженова.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поблагодарил украинцев за доверие.

«Мы этим гордимся. Это заслуженная и объективная оценка нашей деятельности, и мы будем продолжать работу», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Медведчук, Стриженова
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