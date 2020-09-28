Шабунин решил, что отныне он может вершить внешнюю политику Украины, - юрист

«Вот так - не больше и не меньше», - прокомментировала слова «активиста» народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Когда зарубежный спонсор встречается сначала с тобой, а уж потом с законно избранным президентом страны, голову потерять очень легко. Именно это и случилось с господином Шабуниным после встречи с господином Боррелем. Шабунин заявил, что отныне он вершит внешнюю политику Украины – пусть не буквально, но смысл был именно таков», - написала депутат в своем телеграмм-канале.

По ее мнению, общественный активизм в Украине из вспомогательного инструмента контроля превратился в механизм борьбы за власть.

«Отмечу, что руководитель ЦПК явно настроен на поход в большую политику на следующих парламентских выборах. Так что ждем появления второго Вакарчука, но уже без песен. И так – по кругу, пока у Сороса не закончатся деньги», - резюмировала Славицкая.