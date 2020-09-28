МИД не определился, поддерживать ли Азербайджан в конфликте с Арменией

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из заявления украинского МИДа.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В новой стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие 14 сентября, в перечень государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, присутствует Азербайджан, но нет нескольких ближайших государств-соседей.

При этом для такого партнерства на сегодня нет ни политических, ни экономических оснований. Зато в перечне стратегических партнеров нет Румынии - черноморского государства-члена НАТО, имеющего довольно сильные антироссийские настроения и в обществе, и среди политиков.

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