МИД Украины ожидает восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром

И сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение, а также отсутствуют ограничения на въезд граждан Украины. Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество", - сказал Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замминистра подчеркнул, что МИД активно изучает зарубежный опыт и консультируется с иностранными партнерами по постепенному восстановлению авиационного сообщения.

"Мы, безусловно, рассчитываем, что страны, которые отменили регулярное авиасообщение, постепенно будут его открывать, начав, прежде всего с внутренних рейсов. Также страны постепенно будут снимать ограничения для категорий граждан, которым разрешается въезд в страну. В ЕС это будет касаться, прежде всего, граждан ЕС", - пояснил он.

Кроме того, замглавы МИД отметил, что по состоянию на сегодня практически во всех случаях страны прибегают к ограничениям того или иного уровня, либо через определение категорий граждан, которым разрешено прилетать (сейчас это касается только граждан страны или граждан с правом на постоянное проживание), либо ограничений регионов, откуда запрещены рейсы из-за вспышки там пандемии.

"Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса", - добавил Енин.

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