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Летом международное авиасообщение не возобновится – Кулеба

07.05.2020 / 14:52
Министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в "Завтраке с 1 + 1"

Прямая речь: "Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет.

Пока украинское небо принимает только чартерные рейсы, которые продолжают возвращать украинских граждан домой.

Источник

коронавирус, авиасообщение, МИД
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