В Церкви объяснили, кем был благоразумный разбойник

В Украинской Православной Церкви рассказали, кем был благоразумный разбойник.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Андрей Музольф, преподаватель Киевской духовной академии в комментарии для портала «Православная жизнь».

«О личности благоразумного разбойника в церковной традиции не очень много информации. Так, по преданию, отраженному в апокрифических Евангелиях, этого разбойника звали либо Дисмас, либо Тит. В нашей древнерусской традиции он именуется Рах», - сказал он.

Андрей Музольф объяснил, можно ли ему молиться как святому.

«С одной стороны, не каждому святому мы можем молиться по той простой причине, что не знаем имена всех святых. А в церковной молитвенной практике принято обращаться в молитве прежде всего к личности: мы молимся не чему-то, но кому-то, и именно в этом наше отличие от язычников. С другой же стороны, каждый святой – это пример для всех нас. И благоразумный разбойник тоже является для нас примером, причем примером достаточно ярким», - рассказал преподаватель КДА.

Он отметил, что «образ благоразумного разбойника – это образ раскаяния, образ веры в Бога и надежды на Его всепрощающую милость. Не зря в молитвах, читаемых нами перед Святым Причащением, мы обращаемся к Богу: «не яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя». Фактически образы Иуды и благоразумного разбойника – два противоположных образа того, как мы можем относиться ко Христу: образ предательства и неприятия, с одной стороны, и образ веры и сочетаемого с ней искреннего раскаяния и изменения – с другой.

Таким образом, если мы в своих молитвах обращаемся к благоразумному разбойнику, не зная даже при этом его имени, ничего плохого, надеюсь, в этом нет».