Войти | Зарегистрироваться
15:55

четверг,
07 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви объяснили, кем был благоразумный разбойник

07.05.2020 / 15:13
В Церкви объяснили, кем был благоразумный разбойник
Икона Источник: Центр информации УПЦ
Андрей Музольф объяснил, можно ли ему молиться как святому

В Украинской Православной Церкви рассказали, кем был благоразумный разбойник.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Андрей Музольф, преподаватель Киевской духовной академии в комментарии для портала «Православная жизнь».

«О личности благоразумного разбойника в церковной традиции не очень много информации. Так, по преданию, отраженному в апокрифических Евангелиях, этого разбойника звали либо Дисмас, либо Тит. В нашей древнерусской традиции он именуется Рах», - сказал он.

Андрей Музольф объяснил, можно ли ему молиться как святому.

«С одной стороны, не каждому святому мы можем молиться по той простой причине, что не знаем имена всех святых. А в церковной молитвенной практике принято обращаться в молитве прежде всего к личности: мы молимся не чему-то, но кому-то, и именно в этом наше отличие от язычников. С другой же стороны, каждый святой – это пример для всех нас. И благоразумный разбойник тоже является для нас примером, причем примером достаточно ярким», - рассказал преподаватель КДА.

Он отметил, что «образ благоразумного разбойника – это образ раскаяния, образ веры в Бога и надежды на Его всепрощающую милость. Не зря в молитвах, читаемых нами перед Святым Причащением, мы обращаемся к Богу: «не яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя». Фактически образы Иуды и благоразумного разбойника – два противоположных образа того, как мы можем относиться ко Христу: образ предательства и неприятия, с одной стороны, и образ веры и сочетаемого с ней искреннего раскаяния и изменения – с другой.

Таким образом, если мы в своих молитвах обращаемся к благоразумному разбойнику, не зная даже при этом его имени, ничего плохого, надеюсь, в этом нет».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.