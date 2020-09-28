Войти | Зарегистрироваться
17:01

понедельник,
28 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Черниговщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ

28.09.2020 / 15:19
На Черниговщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению представителей Нежинской епархии УПЦ, в преддверии местных выборов, сторонники ПЦУ и ВО «Свобода» организовали рейдерский захват восстановленной церкви, устраивая провокации и угрожая религиозной общине УПЦ

Активисты ПЦУ сорвали первую литургию общины Украинской Православной Церкви, которая планировалась в восстановленном храме в  села Беловежи Бахмачского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», группа людей со стороны ПЦУ завладела ключом от дверей церкви в селе Беловежи районного центра Бахмач Черниговской области, надавив на строителей, которые завершали работы к запланированному освящению престола.

«Свято-Александровский храм был построен в 1855 году Александром Кочубеем, потомком легендарной исторической личности судьи Войска Запорожского Василия Кочубея.Храм находился в руинах вплоть до недавнего времени, когда у местной православной общины появились меценаты, готовые восстановить христианскую святыню. Начались реставрационные работы, старинный храм был восстановлен в первозданном виде и в это воскресенье, 27 сентября у общины Украинской Православной Церкви должна была состояться первая Литургия», - отметили в источнике.

По мнению представителей Нежинской епархии УПЦ, в преддверии местных выборов, сторонники ПЦУ и ВО «Свобода»  организовали рейдерский захват восстановленной церкви, устраивая провокации и угрожая религиозной общине УПЦ.

«Известно, что при этом присутствовала съемочная группа «5 канала», которая приехала специально, чтобы «создать картинку естественного и законного проникновения» в храм. Присутствовали ли на месте события представители сельской власти, пока неизвестно.На данный момент, меценаты, община и представители епархии УПЦ готовят официальное заявление», - заключается в сообщении.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.