На Хмельниччине освятили новый храм УПЦ

В Хмельницкой области в селе Буцны Летичевского района освящен новый храм в честь Рождества Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, чин освящения храма совершил митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний.

После завершения освящения митрополит Антоний в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в новоосвященной церкви.

После богослужения архиерей поздравил верующих и наградил благотворителей, которые помогали в возведении храма.

Закладку храма в с. Буцны митрополит Антоний совершил 14 мая 2013 года.

Как сообщалось ранее, 13 сентября новые храмы УПЦ освятили в Нежинской, Черкасской и Харьковской епархиях УПЦ.