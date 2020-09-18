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На Хмельниччине освятили новый храм УПЦ

18.09.2020 / 13:26
На Хмельниччине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После богослужения архиерей поздравил верующих и наградил благотворителей, которые помогали в возведении храма

В Хмельницкой области в селе Буцны  Летичевского района освящен новый храм в честь Рождества Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, чин освящения храма совершил митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний.

После завершения освящения митрополит Антоний в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в новоосвященной церкви.

После богослужения архиерей поздравил верующих и наградил благотворителей, которые помогали в возведении храма.

Закладку храма в с. Буцны митрополит Антоний совершил 14 мая 2013 года.

Как сообщалось ранее, 13 сентября новые храмы УПЦ освятили в Нежинской, Черкасской и Харьковской епархиях УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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