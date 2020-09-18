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Митрополит Антоний объяснил, чем опасны колебания в вере

18.09.2020 / 13:20
Митрополит Антоний объяснил, чем опасны колебания в вере
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Познание Бога - не только обязанность каждого верующего, но и великое благо для души

Колебание в вере не только грозит потерей ее, но и лишает духовных плодов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

Владыка, объясняя слова апостола Павла к Евреям (Евр. 1:10-2:3), подчеркивает, что путь к познанию Бога лежит через исполнение Его заповедей, а исполнить их, не заботясь о покаянии, невозможно.

«Апостол Павел, приводя знакомые иудеям тексты, доказывает, что в лице Господа Иисуса Христа исполнились ветхозаветные пророчества. Он, Спаситель всех, Сам говорит уже не через ангелов, а лично. Многие это знали, а тем, кто не мог слышать Его лично, теперь говорит через проповедь апостолов. Поэтому «мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» (Евр. 2:1). Вот цель напоминания апостолом тех истин, которые были знакомы иудеям, но опасность всегда стоит перед каждым, потому и читаются нам эти строки послания», - напомнил митрополит Антоний.

Он объяснил, что познание Бога - не только обязанность каждого верующего, но и великое благо для души.

«Путь к познанию Бога лежит через исполнение Его заповедей, а исполнить их, не заботясь о покаянии, невозможно. Покаяние и исправление каждой души христианской, устремившейся к своему Господу, открывает ей величие человека, которым Творец почтил Свое творение», - подчеркнул управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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