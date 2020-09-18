В УПЦ рассказали, в каком возрасте воскреснут наши тела

Человеческое тело после всеобщего воскресения, не будет уже иметь никакого возраста, но будет наделено такими свойствами, которые непостижимы для нас сейчас.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Надежда на воскресение мертвых является одним из самых существенных факторов православной веры. Неслучайно каждый день во время утренних молитв, читая Символ веры, мы исповедуем: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века». Преподобный Макарий Египетский говорит: если наша душа соединилась с Богом, то тело уже никак не может не воскреснуть, потому что не может бесследно погибнуть то, что получило свою часть в Боге, как источнике Жизни», - напомнил Андрей Музольф.

Он рассказал, что Священное Писание ничего не говорит относительно же возраста тех тел, которые воскреснут, однако у святых отцов и богословов существуют некоторые предположения.

«В Книге Откровения, которая более всех других Книг Библии повествует о последних днях этого мира и будущей жизни, говорится, что в Царстве Христовом «времени уже не будет» (10:6). Толкуя данные слова, святитель Андрей Кесарийский отмечает, что после Страшного суда откроется Царство Славы, которое не будет иметь обычного для нас времяисчисления, потому что Вечность не поддается никакому исчислению. Следовательно, по мысли святых отцов, человеческое тело, удостоившееся воскресения, не будет уже иметь никакого возрастного определения, но будет наделено такими свойствами, которые непостижимы для нас сейчас», - отметил преподаватель Киевских духовных школ.

В Царстве Божием, по словам святого апостола Павла, каждый достигнет «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13), то есть достигнет, как говорит об этом святитель Иоанн Златоуст, совершенного, насколько это, конечно, нам будет возможно, познания Бога.

«Наш «возраст» после воскресения будет определяться не годами, не теми или иными возрастными периодами, но, прежде всего, степенью приближения к Богу, Который в Вечности станет «всем во всем» (1 Кор. 15:28)», - заключил Андрей Музольф.