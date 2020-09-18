В отличие от Богдана, Медведчук руководил АП в реально трудные времена, но вышел победителем, - Розенбаум

Об этом пишет в Facebook политический эксперт Сергей Розенбаум.

"С чего вдруг такой интерес? Богдан что, самый долгоиграющий глава АП? Нет, нет и нет. Он руководил Администрацией президента всего 8 месяцев! Меньше него АП руководили только Андрей Клюев (один месяц в 2014) и Александр Зинченко (чуть больше семи месяцев в 2005)", - написал он.

Розенбаум пишет, что на старте у Зеленского и АП были вся полнота власти, но у них нет каких-либо достижений.

"На старте у Богдана и Зеленского была вся полнота власти - свое "монобольшинство" 250+ депутатов в Раде, свой Кабмин, свои губернаторы и главы районов. Наконец, 73,22 % поддержки. И что же? Он проработал на посту главы АП всего 8 месяцев. А "слуги народа" уже стали синонимами таких слов как "некомпетентность", "глупость" и "профнепригодность", - написал эксперт.

В то же время, Розенбаум приводит примеры таких фигур как Дмитрий Табачник и Виктор Медведчук, которые руководили АП в трудные времена, но вышли из ситуации победителями.

"Давайте я напомню, что у Дмитрия Табачника и близко не было ничего подобного, когда он в 30 лет пришел в АП в 1994 году. А через год про него говорили, что он создал "на ровном месте имидж второго человека в стране".

Или вспомним, как во время политического кризиса 2002 года Леонид Кучма назначил главой АП политического тяжеловеса Виктора Медведчука. В это время в Раде договаривались о коалиции "донецкие" во главе с Януковичем и "Наша Украина" Ющенко, а на мировом уровне с подачи США бушевал скандал из-за обвинений в продаже РЛС "Кольчуга" Саддаму Хуссейну в подсанкционный Ирак. А уже осенью в Раде была стабильная парламентская коалиция, а к работе приступил первый в истории Украины коалиционный Кабинет Министров", - аргументирует эксперт.

Розенбаум напоминает, что такой глава АП как Виктор Медведчук успешно занимался не только внутренними, но и международными задачами. В частности, именно он спас имидж Украины, разгромив обвинения США, будто наша страна продавала РЛС "Кольчуга" в Ирак.

"Или, может, руководство АП при Зеленском продемонстрировало эпохальные международные свершения? Да не сказал бы…

Осилили только "нормандский саммит" в Париже провести - а теперь все клюют Киев за то, что "зеленые" не выполнили ничего из обещаний", - написал эксперт.

"А, скажем, тот же Медведчук вышел из "кольчужного скандала" победителем. Впервые в истории глава АП выступил в Совбезе ООН, предоставил выводы международных экспертов, что Украине не продавала "Кольчуги" в Ирак и разгромил наголову все обвинения против Украины. А ведь авторы скандала в лице США уже записали нас в "страны-изгои". Вспомните, как на саммите НАТО в Праге Джордж Буш-младший не захотел сидеть рядом с Леонидом Кучмой (потому что рассадка USA - Ukraine)", - подчеркнул автор.

Розенбаум напомнил, что в начале 2000-х в Украине был реальный рост ВВП, власть задавила организованную преступность, люди начали получать нормальные зарплаты и т.д.

"И это я уже не говорю, что Украину уважали в мире, что был рекордный рост ВВП, что люди начали получать нормальные зарплаты и жить по-человечески, что выжгли каленым железом бандитские ОПГ…

Просто напомню Вам, что народная мудрость гласит, что "Не место красит человека - а человек место". И благодаря вот таким вот сравнениям понимаешь, насколько верны эти слова", - заключил политический эксперт Сергей Розенбаум.