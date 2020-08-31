Войти | Зарегистрироваться
17:29

понедельник,
31 августа
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Тихановская хочет начать диалог с властями Беларуси – глава МИД Финляндии

31.08.2020 / 17:19
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет начать диалог с властями своей страны, в частности, с Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Тихановская попросила меня о поддержке начала диалога с властями Беларуси, и государства Европейского союза подтвердили свою готовность поддержать такой диалог".

Об общении с Тихановской Хаависто рассказал в воскресенье на пресс-конференции в Таллине.

Он отметил, что прибыл в Эстонию из Вильнюса, где в субботу, 29 августа, встречался с литовским коллегой Линасом Линкявичусом и Тихановской.

В интервью, которое Хаависто дал в тот же день финскому порталу Yle, он также отметил, что "главной целью оппозиции (Беларуси - ред.) является начало диалога с Александром Лукашенко и его администрацией и проведение мирных переговоров о том, в каких изменениях нуждается Беларусь".

Он выразил уверенность, что представители оппозиции не направлены против России, а также добавил, что в ЕС надеются на быстрое продвижение диалога: "Возможным посредником могло бы стать ОБСЕ. Нынешний председатель ОБСЕ Албания и следующая за ней Швеция предложили отправить высокопоставленную делегацию в Минск, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией".

Напомним: 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

Источник

Беларусь, протесты, Тихановская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.