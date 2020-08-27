Ермак ожидает, что встреча советников лидеров государств "Нормандской четверки" состоится до 10 сентября

"Господин Бонн (советник президента Франции Эммануэль Бонн – ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу с связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - сказал он на брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского 26 августа в Днепропетровской области.

Как сообщалось, встреча советников лидеров государств-участников "Нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, была перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

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