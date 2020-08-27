МВД об "Аркаде": расследуется дело о 9 миллиардах в фондах финансирования строительства

Об этом на брифинге 26 августа заявил глава МВД Арсен Аваков.

По "Аркаде" - есть уголовное производство по 9 млрд грн средств, собранных в банке "Аркада", мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", - заявил Аваков.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Уголовного кодекса Украины, считаю, что виновные в любом случае должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

"НБУ в декабре 2019 года обратился в Службу безопасности Украины с фактами злоупотреблений в банке "Аркада". СБУ направила материалы в Генпрокуратуру, которая возбудила уголовное дело и осуществляет досудебное расследование", - добавил Баканов.

"Существует системная проблема, и мы будем обращаться к нашим законодателям, чтобы они урегулировали права застройщиков. Мы вообще считаем, что продаваться должны либо построенные квартиры либо квартиры, гарантированные, скажем так, банковской системой.

То, что происходит сейчас с "Аркадой", когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, - это недопустимо", - добавил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я уверен, что с помощью МВД, СБУ, всех наших правоохранительных органов все люди, которые участвовали в этом мошенническом процессе, будут обязательно наказаны", - отметил он.

Напомним: мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК "Киевгорстрой" провести аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка "Аркада" с целью завершения строительства объектов.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.

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