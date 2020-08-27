В УПЦ рассказали о том, как правильно встретить праздник Успения Богородицы

Праздник Успения Богородицы - это не торжество по случаю смерти, это праздник Ее вознесения к небесам - души и тела.



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал протоиерей Сергей Фоменко в интервью на сайте Горловской и Славянской епархии.

«Божия Матерь погрузилась в сон, и апостолы видели, что Господь Пресветлую душу Её забрал. Через некоторое время пришёл апостол Фома со словами: «Не верю, покажите, где Божья Матерь». Отворили гроб, а Её там нет! Вскоре после этого боговдохновенные апостолы увидели Царицу Богородицу, спускавшуюся с неба со светозарными Ангелами», - рассказал отец Сергий.

Протоиерей Сергей Фоменко призывает православных украинцев встречать день Успения Пресвятой Богородицы по церковному уставу.

«Прийти в храм на службу, заранее подготовившись к Причастию. Ведь Причащение Святых Христовых Таин - это зримое, реальное участие в трапезе Господней», - говорит протоиерей УПЦ.