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Шмыгаль: мы активно готовим больницы второй волны

27.08.2020 / 16:17
В Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 26 августа.

"Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Также мы готовим, и соответствующее поручение отдано всем местным администрациям, стационарные источники обеспечения кислорода возле практически каждой койки для пациентов с COVID-19. Также мы внедряем другие меры и проводим закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Источник

коронавирус, карантин, Шыгаль
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