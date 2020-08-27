Танкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Об этом сообщает Telegram-канал министра инфраструктуры Владислава Криклия

Прямая речь: "Сегодня (26 августа ред.) полузатонувший танкер был поставлен на ровный киль.

Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна".

Криклий поблагодарил специалистов ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер, и ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы.

Напомним: 26 августа танкер пытались поставить на ровный киль для дальнейшей транспортировки.

Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.

Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

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