С затонувшего у Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива

Об этом рассказал журналистам председатель депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александр Иваницкий.

"Ночью правоохранители зафиксировали запах нефтепродуктов, доносившийся с танкера, и мы направили представителей Департамента экологии и развития рекреационных зон и специалистов Госэкоинспекции. Они сделали заборы воды и обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнения воды вредными веществами. Кроме того, передали пробы воды в специализированную лабораторию, где точно определят уровень превышения ПДК и оценят ущерб экологии", - заявил Иваницкий.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в связи с утечкой нефтепродуктов решено осуществлять ежедневный мониторинг воды в районе затонувшего танкера, а также установить боновые заграждения повышенной плавучести вокруг танкера, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов в море.

Напомним, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта Южный. Недалеко от побережья Одессы танкер лег на мель. В послеобеденное время 22 ноября членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был поврежден при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.

22 ноября тогдашний и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов опубликовал результаты обследований моря в районе места аварии - содержание нефтепродуктов в морской воде превысило предельно допустимую концентрацию в 53 раза. 23 ноября ПДК был превышен в 157 раз, а через два дня концентрация нефтепродуктов снизилась, превышая норму в 19 раз.

Эксперты Государственной службы морского и речного транспорта Украины считают основными причинами аварии нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

По факту аварии судна Delfi продолжается досудебное расследование в уголовном производстве относительно нарушений правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

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