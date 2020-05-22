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Министерство образования ликвидировало комиссию по христианской этике

22.05.2020 / 18:45
Министерство образования ликвидировало комиссию по христианской этике
Министерство образования и науки Источник: Центр информации УПЦ
Профессор призвал «христиан и других людей доброй воли» объединяться и действовать ради защиты своих ценностей, без которых мы ничто»

Министерство образования и науки Украины 18 мая ликвидировало комиссию по основам христианской этики, которая утверждала программы и учебно-методические пособия по основам христианской этики, предоставляя им гриф.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщил профессор Острожской академии Василий Жуковский на своей странице в Facebook, разместив фото документа.

«Рассматриваем это решение как недоразумение, недружественный акт, своеобразный демонтаж лучших традиций украинского народа, неуважение к духовно-нравственным ценностям, непониманием природы человеческой личности, радикальным обеднением учебно воспитательного процесса, ограничением предоставленных конституционных прав исповедовать и выражать свои ценности и убеждения», – заявил профессор Василий Жуковский.

По его словам, решение Министерства образования и науки Украины является «своеобразной диверсией против извечных духовно-нравственных ценностей, на которых строится жизнь украинского народа».

Профессор призвал «христиан и других людей доброй воли» объединяться и действовать ради защиты своих ценностей, без которых мы ничто».

Источник: Inpress.ua
христианская этика
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