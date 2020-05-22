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Митрополит УПЦ объяснил, чему учит нас пример святителя Николая

22.05.2020 / 18:49
Митрополит УПЦ объяснил, чему учит нас пример святителя Николая
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Современный человек может научиться у святителя Николая послушанию Церкви

Святитель Николай помогает обрести смирение и ощутить в своем сердце действие Божественной благодати и любви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Святитель Николай помогает всем людям без различия. Он не разделят их на своих и чужих, на единоверных и иноверных. Он любит всех так же, как и Бог, который посылает Свои блага на добрых и злых. Но такую любовь невозможно приобрести без благодати Божией. Благодать Духа Святого познается только сердцем. Для этого необходимо развивать чуткость сердечного чувства, прислушиваться к голосу своей совести. Одного формального исповедания веры недостаточно для приобретения благодати. Для Бога важно не столько наше присутствие на службе, сколько Его пребывание в нашем сердце», - отметил митрополит Лука.

По словам владыки, современный человек может научиться у святителя Николая послушанию Церкви.

«Святой Николай учит нас со смирением принимать все, что Бог посылает нам в этой жизни. Не роптать, не унывать, не возмущаться, а послушно исполнять все, чему учит нас Матерь-Церковь. Если нам говорят, что нужно ходить на службу в масках, даже если это неудобно, мы должны это исполнять. Если говорят, что не нужно пока целовать иконы и крест, и это нужно выполнять. Только в этом случае через послушание и смирение мы приобретем ту благодать, которая была у святителя. Будем же молить святого Николая, чтобы он помог нам очистить свои сердца от всякой греховной нечистоты и обрести истинную любовь к Богу и людям», - напомнил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
упц
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