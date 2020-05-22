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Президент заявил, что вопрос передачи Киево-Печерской лавры не в его компетенции

22.05.2020 / 21:01
Президент заявил, что вопрос передачи Киево-Печерской лавры не в его компетенции
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
В ответе Президента указано, что в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины Кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом

В полномочиях Президента Украины нет управления объектами государственной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил авторам петиции, которые призывали передать Киево-Печерскую лавру в использование ПЦУ, что не может заниматься вопросом передачи лавры согласно законодательству.

«Согласно п. 1 ст. 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», Кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления», - говорится в ответе главы государства на петицию.


В ответе Президента указано, что в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины Кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.


«Полномочия Кабинета министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегированию в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены законом Украины «О Кабинете министров Украины» (абзац 4 пункта 1 части 1 ст. 20)», - отметил Президент.


Как сообщалось ранее, юридический отдел УПЦ объяснил, что электронная петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ незаконна, поскольку противоречит Закону Украины «Про звернення громадян».


По мнению главы юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова, данная петиция разжигает религиозную вражду, кроме того, отсутствуют какие-либо законные основания для расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц
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