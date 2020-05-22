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Начальник отделения банка вывел со счетов клиентов 1 млн грн – прокуратура

22.05.2020 / 17:16
Киевская прокуратура сообщила о подозрении начальнику центрального отделения государственного банка в Киеве в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый с другими сотрудниками отделения, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системы и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе.

Злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших.

После этого деньги передавались начальнику отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

Потерпевшими признаны 19 человек, которым причинен материальный ущерб в сумме более 1 млн гривен.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Сейчас проверяется информация о завладении подозреваемым еще 9 млн гривен средств клиентов.

Кроме того, в рамках следствия также будет дана правовая оценка действиям других работников банка, задействованных в хищении средств.

Источник

банк, прокуратура, хищения
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