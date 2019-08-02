Войти | Зарегистрироваться
13:26

пятница,
02 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Портнов утверждает, что ГБР начало дело о хищениях и переводе в офшоры средств из "Укроборонпрома" по решениям Порошенко

02.08.2019 / 11:46
Бывший заместитель главы АП времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов утверждает, что ГБР открыло уголовное производство, касающееся хищений средств из госконцерна "Укроборонпром".

А также перевода их в офшоры, фигурантами дела, по его словам, могут быть "десятки людей из окружения Порошенко".

"Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование", - написал Портнов на своей странице в Фейсбуке в четверг, 1 августа.

Портнов утверждает, что по прямому поручению Порошенко и бывшей на то время главой НБУ Валерии Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривень, прикрываясь официальным решением правления НБУ", - отмечает он.

Между тем, пока нет подтверждения этой информации со стороны ГБР.

Источник 

Порошенко, Укроборонпром, хищения, Портнов, ГБР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.