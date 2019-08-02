Портнов утверждает, что ГБР начало дело о хищениях и переводе в офшоры средств из "Укроборонпрома" по решениям Порошенко

А также перевода их в офшоры, фигурантами дела, по его словам, могут быть "десятки людей из окружения Порошенко".

"Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование", - написал Портнов на своей странице в Фейсбуке в четверг, 1 августа.

Портнов утверждает, что по прямому поручению Порошенко и бывшей на то время главой НБУ Валерии Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривень, прикрываясь официальным решением правления НБУ", - отмечает он.

Между тем, пока нет подтверждения этой информации со стороны ГБР.

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