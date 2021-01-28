Ермак принял участие в онлайн-встрече советников "нормандской четверки" - ОП

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств «нормандской четверки», состоявшейся в формате видеоконференции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи «стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе».

Также сообщается, что стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

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