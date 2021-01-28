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Совет Церквей выразил позицию относительно вакцинации против COVID-19

28.01.2021 / 12:52
Совет Церквей выразил позицию относительно вакцинации против COVID-19
Источник: Совет Церквей
Во ВСЦиРО обратили внимание на то, что государство должно обеспечить гражданам свободный выбор: вакцинироваться или нет, а также - какой именно вакциной, поскольку некоторые вакцины создаются способом, который нарушает значительные этические вопросы

Вакцинация не противоречит религиозным доктринам, однако религиозные деятели не могут взять на себя ответственность за эффективность и безопасность соответствующей медицинской процедуры.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обозначил свою позицию в отношении вопроса вакцинации от COVID-19 в Украине, сообщает vrciro.org.ua.

В Киеве 27 января состоялось очередное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. В заседании принял участие епископ Барышевский Виктор (Коцаба), а также сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ Сергей Бортник.

По членов Совета Церквей, вопрос вакцинации является прежде всего медицинской проблемой, а «религиозные деятели не должны быть промоутерами этого, поскольку это компетенция медиков, которые должны всесторонне информировать граждан о преимуществах и рисках вакцинации».

Кроме того, во ВСЦиРО обратили внимание на то, что государство должно обеспечить гражданам свободный выбор: вакцинироваться или нет, а также - какой именно вакциной, поскольку некоторые вакцины создаются способом, который нарушает значительные этические вопросы.

Также религиозные деятели обсудили актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений, предотвращения и противодействия домашнему насилию, повышение тарифов на газ и электроэнергию, преподавание в школах предметов духовно-морального направления.

После завершения заседания, согласно уставу Совета, председательство в ВСЦиРО на следующие полгода перешло к УГКЦ.

Источник: Inpress.ua
Совет Церквей
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