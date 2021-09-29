Украина хочет встречи лидеров "нормандской четверки" до окончания каденции Меркель

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует пресс-служба президента

Прямая речь: "Продолжаются консультации в нормандском формате. Проходят видеоконференции между всеми четырьмя сторонами, представители Германии встречаются с россиянами, представителями Франции; Украинская сторона проводит встречи с представителями Германии и Франции.

И мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров государств Нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель".

По мнению Ермака, это было бы справедливо, так как Меркель очень много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, и к тому же на сегодняшний день только двое из четырех лидеров "Нормандской четверки" присутствовали при подписании Минских договоренностей.

"Для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", – сказал руководитель ОП.

Говоря о перспективах прямых переговоров президентов Украины и России, Ермак напомнил, что Владимир Зеленский призывал Владимира Путина к проведению такой встречи.

"Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц России, что их что-то не устраивает: то нет повестки дня, то эти вопросы они будут обсуждать, а эти – не готовы проговаривать", – сказал глава Офиса президента Украины.

"Но мне кажется, что наши отношения находятся на такой стадии, когда просто надо выполнять и уважать нормы международного права, признанные границы, садиться и говорить об этом, если есть желание и политическая воля прекратить войну", – добавил Ермак.

Ермак уверен, что весь цивилизованный мир понимает, что Украина соблюдает Минские договоренности, несмотря на противоположные заявления Российской Федерации.

"У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы – ответственная страна, этот документ был подписан от имени нашей страны", – отметил он.

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