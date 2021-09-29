Войти | Зарегистрироваться
12:00

среда,
29 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украина хочет встречи лидеров "нормандской четверки" до окончания каденции Меркель

29.09.2021 / 10:50
Продолжаются консультации о проведении очередной встречи лидеров государств – участников Нормандского формата в ближайшее время. Украина выступает за то, чтобы эта встреча состоялась до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует пресс-служба президента

Прямая речь: "Продолжаются консультации в нормандском формате. Проходят видеоконференции между всеми четырьмя сторонами, представители Германии встречаются с россиянами, представителями Франции; Украинская сторона проводит встречи с представителями Германии и Франции.

И мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров государств Нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель".

По мнению Ермака, это было бы справедливо, так как Меркель очень много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, и к тому же на сегодняшний день только двое из четырех лидеров "Нормандской четверки" присутствовали при подписании Минских договоренностей.

"Для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", – сказал руководитель ОП.

Говоря о перспективах прямых переговоров президентов Украины и России, Ермак напомнил, что Владимир Зеленский призывал Владимира Путина к проведению такой встречи.

"Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц России, что их что-то не устраивает: то нет повестки дня, то эти вопросы они будут обсуждать, а эти – не готовы проговаривать", – сказал глава Офиса президента Украины.

"Но мне кажется, что наши отношения находятся на такой стадии, когда просто надо выполнять и уважать нормы международного права, признанные границы, садиться и говорить об этом, если есть желание и политическая воля прекратить войну", – добавил Ермак.

Ермак уверен, что весь цивилизованный мир понимает, что Украина соблюдает Минские договоренности, несмотря на противоположные заявления Российской Федерации.

"У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы – ответственная страна, этот документ был подписан от имени нашей страны", – отметил он.

Источник

Меркель, Ермак, нормандская четверка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 сентября
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.