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Зеленский в разговоре с Меркель отметил важность продолжения переговоров в формате Нормандской четверки

11.11.2020 / 14:21
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель поблагодарил за поддержку мирных инициатив Украины по урегулированию ситуации на Добассе и отметил важность продолжения переговоров в Нормандском формате.

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжать переговоры в N4 (Нормандской четверке – ред.). Желаю немецкому народу сил для преодоления Covid-19", - написал Зеленский в Twitter 10 ноября.

Источник

Меркель, Зеленский, нормандская четверка
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