Поддержка Зеленского на выборах немного упала, а Порошенко – выросла

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Япония официально объявила наследника престола
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В Николаеве заработала лаборатория по разработке нанотехнологий
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06:27
На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов
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Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска
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07:12
На Херсонщине открыли восстановленный музей-усадьбу Остапа Вишни
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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09:18
В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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