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В УПЦ изучают возможность канонизации основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова

27.08.2020 / 18:43
В УПЦ изучают возможность канонизации основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова
Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский митрополит УПЦ Лука призвал рассмотреть возможность канонизации выдающегося хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова в лике святых праведников

В Украинской Православной Церкви создадут специальную комиссию по изучению деятельности врача Николая Пирогова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука на встрече с митрополитом Виницким и Барским Варсонофием инициировали создание комиссии, которая изучит жизнь и взгляды Николая Пирогова их соответствие православной вере.

 Кроме богословов, в нее войдут историки, привлекут архивные и музейные учреждения.

Как сообщалось ранее, запорожский митрополит УПЦ Лука призвал рассмотреть возможность канонизации выдающегося хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова в лике святых праведников.

По его словам, достижения Николая Пирогова в медицине известны «не только специалистам, но и любому образованному человеку, но мало кто знает, что своими успехами, по словам самого хирурга, он обязан Господу и своей вере».

Митрополит Лука рассказал, что путь Пирогова к православию является настоящим примером духовных поисков и служения Богу на протяжении всей жизни.

Николай Пирогов - выдающийся хирург, анатом, естествоиспытатель и педагог. Он создал первый атлас топографической анатомии, заложил основы русской военно-полевой хирургии и основал школу анестезии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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