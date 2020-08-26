Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть — Госстат

Об этом сообщает Госстат.

Подчеркивается, что за 6 месяцев 2020 года были освоены 163,78 млрд грн (без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя), тогда как за первый квартал - 76,914 млрд грн.

В то же время во втором квартале 2020 года в сравнении со вторым кварталом 2019 года капинвестиции сократились на 34,4%.

Напоминаем: объем капитальных инвестиций в Украине в первом квартале года уменьшился на 35,5% и составил 76,9 миллиарда гривен

По данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.

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